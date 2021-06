Austrália sa uzatvára kvôli delta mutácii: Drastická zmena stratégie v boji proti koronavírusu

Austrálska vláda sa snaží vysporiadať s rapídnym nárastom infikovaných osôb nebezpečným delta variantom. Premiér Scott Morrison (53) po mimoriadnom zasadnutí vlády v pondelok ohlásil prísnejšie opatrenia.

Znižujú vekový limit pri očkovaní. Osoby nad 16 rokov sa môžu očkovať vakcínou AstraZeneca a to aj napriek obavám z výskytu ojedinelých prípadov krvných zrazenín. Podľa nového nariadenia premiéra Morrisona bude taktiež očkovanie povinné pre starších zdravotníkov v domovoch sociálnych služieb a zamestnancov v karanténnych zariadeniach.

Týka sa to aj vodičov taxíkov, ktorí z letísk zvážajú cestujúcich do povinnej 14-dňovej izolácie. Ľudia po absolvovaní karantény musia do dvoch až troch dní dodatočne absolvovať kontrolný test na koronavírus.

Sprísnenie opatrení má na svedomí práve indický delta variant. Ten sa šíri v austrálskych mestách Brisbane, Darwin, Perth a Sydney. Vzhľadom na necelú 5-percentnú zaočkovanosť austrálskej populácie po štyroch mesiacoch od začiatku vakcinačného programu, sú príslušné opatrenia viac než na mieste.

Pre porovnanie, v Izraeli majú zaočkovaných už takmer 60 percent svojich obyvateľov. Aktuálne sa rôzne druhy obmedzení dotýkajú približne 8 miliónov Austrálčanov. V Sydney sa podarilo identifikovať najväčšie ohnisko s počtom 149 pozitívnych osôb. Dôvodom mal byť údajne vodič limuzíny pre medzinárodnú leteckú posádku, u ktorého 16. júna testy potvrdili indickú mutáciu.

Obyvateľom mesta tak bola nariadená dvojtýždňová domáca karanténa. Kuriózny bol aj prípad nezaočkovanej 19-ročnej recepčnej z nemocnice v Brisbane, ktorá napriek tomu, že sa necítila dobre, vycestovala do rodného mesta za rodinou. Po návrate späť zistila, že nakazila aj ich.

Tretia dávka proti mutáciám

Vedecká štúdia ukázala, že podanie tretej dávky vakcíny AstraZeneca šesť mesiacov po druhej zvyšuje v tele dôležité protilátky proti variantom alfa (britský), beta (juhoafrický) a delta (indický). Na Oxfordskej univerzite začali s testovaním tretej dávky prispôsobenej proti beta mutácii.

Práve tá je podľa profesora Andrewa Pollarda veľmi odolná proti vakcínam. Testu sa zúčastnilo 90 dobrovoľníkov, ktorým pravidelne odoberali krv. Z ich vzoriek zistili zvýšený počet protilátok v porovnaní so stavom po druhej dávke.