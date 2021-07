Ženích na poslednú chvíľu zrušil svadbu, v ten istý deň si vzal inú ženu: Šialený dôvod!

Šokujúci zvrat v deň svadby! Ženích urobil nepochopiteľný krok.

Ind Ramakant Patra (27) mal povedať áno 27- ročnej dievčine, všetko bolo pripravené na ich veľký deň. Stalo sa však niečo, čo nik nečakal.

Mladý muž v deň svadby prišiel so svojou rodinou do domu nevesty. Práve počas obeda prudko zmenil názor. Rodina nevesty totiž nepripravila jeho obľúbené jedlo - baranie kari, pričom dopredu oznámil, že si ho želá. Kari malo byť tradičnou súčasťou svadobného jedla. Keď však zistil, že jedlo nie je v ponuke, bol oheň na streche. Strhla sa veľká hádka, ktorá vyústila do zrušenia dohodnutého sobáša.

Neveste tak ostali oči pre plač, chlapík sa však ihneď zariadil. Ako informuje britský denník The Mirror, Ramakant sa ešte v ten istý deň zosobášil s inou ženou.