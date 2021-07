Sexi nešťastnica! Conny je zúfalá, čo si k nej opačné pohlavie dovoľuje: Jeden typ mužov doslova neznáša

Príliš sexi! Modelka Conny Hawk z rakúskej metropoly Viedeň sa posťažovala, aké to je, keď nad ňou pravidelne muži slintajú.

29-ročná Rakúšanka, ktorá si vďaka modelingu dokáže ročne zarobiť až šesťcifernú sumu, púta pozornosť všade, kam príde, a preto neustále zápasí s nechcenou pozornosťou.uviedla kráska pre Jam Press a pokračovala: „Najmä preto, že veľa mužov je extrémne vytrvalých a nechcú sa vzdať.a odvetia mi – aj tak si škaredá. Niekedy ma ich správanie doslova vystraší, najmä keď je večer alebo noc,“ uviedla sexi nešťastnica.

V rozhovore tiež spomenula, že s obťažovaním sa stretla aj u lekára v nemocnici. „Keď som mala alergickú reakciu a dostala som sa do nemocnice, ošetrujúci lekár si na mňa začal dovoľovať,“ uviedla Conny, ktorá mala vďaka reakcii červené a opuchnuté uši. „Vyzerala som hrozne. Keď začal so mnou flirtovať, pomyslela som si – ako je to možné?" Napriek tomu, že celá situácia v nej zanechala nepríjemné pocity, sťažnosť na lekára nepodala.

Hviezda sociálnych sietí, ktorá sa pýši viac ako 300-tisíc sledovateľmi na Instagrame, sa dostala do povedomia predovšetkým svojou záľubou v pózovaní v sexi bielizni či v bikinách, ktoré viac odhaľujú ako naopak. Vďaka sexi krivkám jej neustále pribúdajú noví fanúšikovia, čo však so sebou prináša aj úskalia.

„Keďže som aktívna na Instagrame, muži ma spoznávajú a myslia si, že si môžu ku mne dovoľovať. Hoci som modelka, to neznamená, že chcem, aby ma chlapi každý deň obťažovali. Je to práca, ako každá iná,“ priznáva sexica, ktorú vraj neoslovujú len slobodní muži, ale aj zadaní.

„Raz sa mi stalo, že dvojica, ktorá čakala na metro, sa začala bozkávať a zrazu v tom muž otvoril oči a žmurkol na mňa. Bolo mi z toho zle. Neznášam, keď niečo podobné robia zadaní muži, nikdy by som s takým nič nechcela,“ vyznala sa Conny, ktorú vraj denne oslovia aj dvadsiati muži. „Keď si vybavujem veci, keď cvičím v posilňovni, alebo keď nakupujem. Keď na niekoho čakám, do jeho príchodu za mnou prídu aj traja muži. Chce to odvahu, keď muž osloví ženu, ale mali by pochopiť, že nie znamená nie,“ zakončila zúfalá modelka.