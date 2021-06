Bolsonaro vyšle do Amazónie na boj proti odlesňovaniu vojakov: Kritici poukazujú na jedno

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v pondelok podpísal výnos o vyslaní vojakov brazílskej armády do Amazónie, kde majú prispieť k snahám o obmedzenie razantného odlesňovania.

Ako uviedla agentúra AFP, Bolsonaro tento svoj výnos podpísal iba dva mesiace po stiahnutí vojakov z amazonského regiónu a niekoľko dní po demisii ministra životného prostredia svojej vlády.

Podľa výnosu zverejneného v oficiálnom vládnom vestníku vojaci budú vyslaní do štátov Pará, Amazonas, Mato Grosso a Rondônia, a to do konca augusta. Údaje o počte nasadených vojakov ani o nákladoch na operáciu neboli zverejnené.

Brazílsky viceprezident Hamilton Mourao začiatkom júna pred novinármi pripustil, že nasadenie armádnych zložiek by sa mohlo predĺžiť na ďalšie dva mesiace s príchodom obdobia sucha, keď ľudia zvyčajne vypaľujú lesné a krovinaté porasty, aby si vyčistili pôdu.

Miera odlesňovania Amazónie už niekoľko rokov stúpa, pričom veľmi prudko od Bolsonarovho zvolenia za prezidenta v roku 2018. Jeho prístup k dažďovým pralesom vyvolal vo svete veľké znepokojenie najmä v súvislosti so zmenou klímy.

AFP pripomenula, že ide o v poradí tretie vyslanie jednotiek brazílskej armády do oblasti Amazónie, pričom ich posledná misia sa skončila v apríli. Každá takáto misia zahŕňala tisíce vojakov, ale odborníci na životné prostredie uviedli, že armáda nie je na dané úlohy dobre pripravená a jej misia má aj preto iba obmedzenú účinnosť.