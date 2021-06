Európska únia uvoľnila 800 miliónov eur: Finančná injekcia smeruje aj na Slovensko

Európska komisia (EK) v pondelok vyplatila platby vo výške 800 miliónov eur v rámci ozdravného programu EÚ budúcej generácie (NGEU). Pondelňajšie platby cez nástroj REACT-EU smerujú do 41 národných a regionálnych programov v 16 členských štátoch - Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko a Švédsko.

Iniciatíva REACT-EU má za cieľ uvoľniť 47,5 miliardy eur z eurofondov pre členské štáty a regióny EÚ, ktoré boli najviac postihnuté koronakrízou.

Opatrenia v rámci REACT-EU prekonajú priepasť medzi reakciou na núdzové situácie a dlhodobými investíciami posilnením odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti, zachovaním a vytvorením pracovných miest, najmä pre mladých ľudí, podporou najzraniteľnejších skupín spoločnosti a poskytovaním prevádzkového kapitálu a investičnej podpory pre malé a stredné podniky.

Cez iniciatívu REACT-EU sa majú financovať cielené opatrenia na prechod na ekologickú a digitálnu ekonomiku s cieľom rýchlo riešiť negatívne dosahy pandémie, napríklad prostredníctvom investícií do energetickej efektívnosti, ekologizácie miest a digitalizácie.

Pondelňajšia "výplata" nasleduje po prvej úspešnej pôžičke uskutočnenej cez NGEU. Komisia spresnila, že 10-ročný dlhopis v hodnote 20 miliárd eur bol vôbec najväčšou emisiou inštitucionálnych dlhopisov v Európe a najvyššou sumou, ktorú EÚ získala v rámci jednej transakcie. Do konca tohto roka má EK v úmysle získať dlhodobé financovanie vo výške približne 80 miliárd eur.

Dodatočné finančné prostriedky sa poskytnú prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) vrátane Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI). Časť financií sa použije na doplnenie prostriedkov pre Európsky fond na pomoc najodkázanejším osobám (FEAD) na obdobie rokov 2014 - 2020.

S cieľom poskytnúť maximálnu pomoc členským štátom sa zjednodušili podmienky využívania týchto dodatočných zdrojov. Národné spolufinancovanie nie je povinné, čiže EÚ môže pokryť 100 % nákladov, ak to členské štáty považujú za potrebné. Okamžitá likvidita vo forme predbežného financovania vo výške 11 % zabezpečí rýchle zavedenie tejto podpory a zabráni vzniku akýchkoľvek prekážok. Neexistujú ani ex ante podmienenosti či požiadavky na tematické zameranie alebo rozdelenie podľa kategórií regiónov. Rozsah podpory je široký a sú možné prevody medzi fondmi EFRR a ESF. Projekty, ktoré bežia od 1. februára 2020, je možné uhradiť so spätnou platnosťou.