Lekári odobrali spermie už mŕtvemu mužovi: Zo slov Alexovej († 32) partnerky vám bude do plaču

Zimný olympionik v snoubordkrose Alex 'Chumpy' Pullin mal len 32 rokov a celý život pred sebou, keď tragicky zahynul. Jeho partnerka napriek tragickej udalosti túžila po dieťatku s ním, a tak urobila dôležitý krok.

Ako uvádza portál The Sun, majster sveta Alex 'Chumpy' Pullin tragicky zahynul v júli 2020 počas lovu rýb na Zlatom pobreží v Austrálii. Mal len 32 rokov, so svojou partnerkou Ellidy Vlug tvoril pár 8 rokov a dvojica túžila po spoločnom dieťatku. Lekárom sa podarilo odobrať z jeho mŕtveho tela spermie, ktoré boli v dobrej kondícii a tie následne zamrazili. O rok neskôr zverejnila Ellidy krásnu správu. Je tehotná!

„Maličký Chump príde na svet v októbri. Tvoj ocko a ja sme o tebe snívali roky, maličký. So srdcervúcou zápletkou mi je cťou konečne privítať späť na svete kúsok fenoménu, ktorým je Chumpy. Keď mala moja láska nehodu, všetci sme mali nádej, že v ten mesiac som otehotnela. Snažili sme sa o dieťatko. Umelé oplodnenie sme mali v pláne, avšak nebolo to niečo, čo by mi niekedy napadlo, že budem musieť podstúpiť sama. Trpkosladké ako nič iné na svete, ale nikdy som si nebola ničím v živote tak istá,“ napísala budúca mamička na sociálnej sieti.

Alex, známy ako Chumpy, súťažil na troch zimných olympijských hrách a počas svojej kariéry získal dve medaily z majstrovstiev sveta v snoubordkrose. „Týždne po jeho smrti som dúfala, že som tehotná. Len som sa modlila za tento malý zázrak. Všetci vedeli, že sa o dieťa veľmi snažíme a snažili sme sa celé veky. Začali sme premýšľať aj o umelom oplodnení,“ povedala Ellidy, avšak dobré správy neprichádzali.

Legislatíva v Queenslande umožňuje, aby zosnulému boli odobraté spermie až do 36 hodín od jeho smrti, čo sa Ellidy rozhodla urobiť. „Museli sme sa poponáhľať. Chumpyho rodičia boli v meste, všetci podpisovali súdne dokumenty, právne dokumenty a rokovali s koronermi, právnikmi a lekármi. Ani neverím, že o tomto príbehu rozprávam. Je to tá najhorkosladšia vec na svete a je to emotívna horská dráha, ale pre mňa je to najväčší dar. Nie je to tak, ako sme to plánovali. Život je doslova šialený, ale máme spoločné dieťatko. Je to tak nereálne a zároveň tak emotívne,“ vyliala si srdce pred médiami budúca mamička. Malý Chumpy by mal prísť na svet v októbri.