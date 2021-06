Napätie v Etiópii: Povstalci ovládli regionálnu metropolu Mekele

Členovia prechodnej vlády severoetiópskeho štátu Tigraj ušli v pondelok pred povstaleckými silami, ktoré vstúpili do regionálnej metropole Mekele. Informovala o tom agentúra AFP.

Ústredná etiópska vláda premiéra Abiyho Ahmeda vzápätí vyhlásila v regióne - po takmer ôsmich mesiacoch bojov - prímerie, a to s okamžitou platnosťou. Pokoj zbraní by mal platiť až do septembra, keď sa v Tigraji skončí dôležité obdobie poľnohospodárskych prác. V súčasnosti v tomto regióne hladujú státisíce ľudí.

Predstavitelia dočasnej tigrajskej vlády, ktorú vymenoval etiópsky premiér Abiy Ahmed, sa rozhodli regionálnu metropolu Mekele opustiť v pondelok ráno, pretože ju obkľúčili bojovníci z Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF), priblížil pre AFP nemenovaný člen vlády.

"Všetci odišli. Poslední odišli popoludní ... Región nemá vládu," povedal anonymný zdroj. Správu pre AFP potvrdil aj humanitárny pracovník, taktiež však pod podmienkou anonymity.

Viacero svedkov uviedlo, že z Mekele utekajú aj vojaci a policajti podliehajúci ústrednej vláde v Addis Abebe.

Etiópska mediálna spoločnosti Fana Broadcasting Corporate informovala, že vodca dočasnej vlády Abraham Belay predtým vyzval na vyhlásenie prímeria, ktoré by umožnilo prísun urgentne potrebnej humanitárnej pomoci.

"Dočasná tigrajská vláda žiada federálnu vládu, aby súhlasila s prímerím, ...a to spôsobom, ktorý nebude mať za následok ďalšie škody," cituje spoločnosť Abrahama.

Etiópska vláda v Addis Abebe minulý rok v novembri spustila vojenskú ofenzívu proti TPLF, ktorý dovtedy ovládal región Tigraj na severe krajiny. Medzi ústrednou vládou a týmito povstalcami panovalo roky napätie. Do daného konfliktu sa medzičasom zapojili aj vojaci a milície zo susednej Eritrey.

Od humanitárnej pomoci sú závislé státisíce obyvateľov regiónu Tigraj, ale príslušné skupiny a organizácie dlhodobo nemajú plný prístup k ľuďom v núdzi z dôvodu bezpečnostnej situácie a byrokratických prekážok.