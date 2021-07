Najväčšiu plachetnicu na svete postavili v Chorvátsku, chystá sa na prvú plavbu: Sledujte ten luxus

Do anglického prístavu Portland v Dorsete dorazila plachetnica Golden Horizon (Zlatý horizont).

Je to jej vôbec prvá plavba do iného prístavu, odkedy ju dokončili v lodeniciach v chorvátskom Splite. S dĺžkou 162 metrov a tonážou 8 770 ton je to vôbec najväčšia plachetnica, akú kedy postavili. Loď začali stavať na objednávku švédskej firmy Star Clipper a pôvodne sa mala volať Flying Clipper.

Na vodu ju spustili už v roku 2017, no pre obchodný spor medzi švédskou spoločnosťou a chorvátskou lodenicou ju pôvodný objednávateľ nikdy neprevzal. Napokon sa jej novým majiteľom stala britská firma Tradewind Voyages a tá jej aj dala nové meno Golden Horizon.

Plachetnica teraz dorazila do prístavu Portland. Odtiaľ sa má 1. júla vydať na prvú plavbu s pasažiermi. Potrvá šesť dní a počas nich zavíta do ďalších britských prístavov Falmouth, Fowey, Dartmouth a Poole. Pre pandemické opatrenia môže mať však len polovičný počet cestujúcich. Od jesene sa ráta s plavbami po celom svete – Stredomorie, Indický oceán, Austrália, Tichý oceán.

Loď má oceľový trup a päť sťažňov. Ich výška nad palubou je viac ako 50 metrov. Postavili ju podľa vzoru luxusnej francúzskej plachetnice France II z roku 1911. Tá však bola o 15 metrov kratšia a tonáž mala o 3 000 ton nižšiu. Vybavením sú si však podobné. Základom sú: reštaurácia, knižnica, hudobný salónik s klavírom a luxusné kajuty. Golden Horizon ich má 140, všetky s výhľadom na more. Nechýbajú ani dva bary, knižnica, kúpele a telocvičňa.