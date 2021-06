Kam sa ukryť pred tornádom? Odborníci radia: Z tohto miesta okamžite utekajte!

Pred tornádom je najlepšie sa schovať v pivniciach domov.

Ak dom nemá suterén, odporúča sa zísť na jeho najnižšie podlažie, najlepšie do malej miestnosti uprostred budovy - napríklad do kúpeľne či šatníka, pod schodisko alebo do inej miestnosti bez okien. Na svojej internetovej stránke o tom informuje americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) v súvislosti s výskytom tornád aj v Európe.

"Je potrebné sa prikrčiť čo najnižšie tvárou k podlahe. Zakryte si hlavu rukami. Ak máte kovovú vaňu, môže vám poskytnúť čiastočnú ochranu. Ak je vaňa plastová alebo laminátová, vetrom vymrštené predmety ju môžu preraziť. Aj vo vnútornej miestnosti by ste sa mali prikryť matracom alebo dekou, ktoré vás ochránia pred padajúcimi predmetmi v prípade, ak by sa poškodila strecha alebo strop," uviedol úrad. Dobrou ochranou hlavy je prilba.

Aj v prípade výškových budov, úradov alebo nemocníc americký inštitút upozorňuje, že najlepšie je ukryť sa na najnižšom podlaží v strede budovy a v časti bez okien. Na presun odporúčajú schodiská, keďže v prípade výpadku elektriny by ľudia mohli uviaznuť vo výťahu.

Rovnaké usmernenia platia aj pre školy, vyhýbať sa tam treba aj rozsiahlym miestnostiam, napríklad telocvičniam. V nákupných centrách možno hľadať útočisko na toaletách či v skladoch bez okien. V kostoloch či divadlách je možné v tom najhoršom prípade ukryť sa pod sedadlá.

Schovávať sa pred tornádom v aute je mimoriadne nebezpečné. Americký úrad odporúča zaparkovať vozidlo a premiestniť sa do pevného úkrytu.