Carly zmizla bez stopy v roku 2014, jej pozostatky našli v kríkoch: Zvrat po rokoch!

Hrozný prípad! Odborníka na bojové umenia uznali vinným z vraždy svojej priateľky, ktorej pozostatky našli v kríkoch po takmer dvoch rokoch od okamihu, kedy zmizla bez stopy.

Ohavný skutok sa stal ešte v septembri roku 2014, informuje portál dailymail.co.uk. Vtedy Sayle Kenneth z Nového Južného Walesu poprel, že by mal dočinenia s vraždou Carly McBrideovej. Jej pozostatky objavili v kríkoch až dva roky na to, v auguste roku 2016. 43-ročného muža uznala po preskúmaní všetkých dôkazov porota vinným.

Pitva odhalila, že pani McBride utrpela tupé poranenie tváre a zadnej časti hlavy, čo naznačuje, že dostala najmenej dva údery do lebky a jeden do chrbta. Osudové zoznámenie partnerov prebehlo v protidrogovom centre koncom roka 2013. Začiatkom augusta 2014 matka dvoch detí a Sayle začali tvoriť pár, no čoskoro mala prísť brutálna vražda ženy. Muža mala k ohavnému činu viesť žiarlivosť a majetnícke sklony. Zlom v ohavnom prípade: Grécky pilot chcel vraždu manželky hodiť na lupičov, zradila ho technológia

Ešte predtým, ako našli jej pozostatky, Kenneth uviedol, že bola jedinou ženou za posledných 14 rokov, ktorú skutočne miloval. Veril, že Carly „mu poslali do cesty zhora.“ Polícii v tom čase tiež uviedol, že si myslel, že je mŕtva a „Boh spravil toto rozhodnutie.“