Briti môžu dovolenkovať na Baleárskych ostrovoch: Musia však spĺňať jednu podmienku

Britskí dovolenkári cestujúci na španielske Baleárske ostrovy sa budú musieť pri vstupe preukázať negatívnym PCR testom alebo potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Dôvodom je nárast počtu prípadov nákazy v Británii. V pondelok to oznámil španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorého citovala agentúra AFP. Sánchez v rozhovore pre španielsky rozhlas uviedol, že britskí turisti dovolenkujúci na súostroví musia "byť plne zaočkovaní alebo sa preukázať negatívnym PCR (testom)", pričom poukázal na "negatívny vývoj" zdravotnej situácie v Británii, kde sa šíri delta variant vírusu.

Dodal, že nové pravidlá začnú platiť do 72 hodín, aby sa im mohli prispôsobiť cestovné kancelárie i britskí turisti. Spojené kráľovstvo minulý štvrtok oznámilo, že na tzv. zelený zoznam bezpečných krajín zaradilo aj Baleárske ostrovy. To znamená, že britskí turisti nebudú musieť absolvovať karanténu po návrate do Británie. Španielsko v máji zrušilo obmedzenia pre cestujúcich z Británie, ktorí už pri vstupe nepotrebovali negatívny PCR test. Nebolo bezprostredne jasné, či boli zmienené obmedzenia opätovne zavedené iba pre Baleárske ostrovy alebo pre celé Španielsko, píše AFP.

V roku 2019, ešte pred pandémiou, dovolenkovalo na Baleárskych ostrovoch 3,7 milióna Britov.