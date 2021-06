Z osláv ukončenia štúdia si priniesli neželaný suvenír: Na Malorke sa nakazilo vyše 800 študentov

Viac ako 800 študentov z rôznych oblastí Španielska, ktorí v polovici júna oslavovali koniec štúdia na ostrove Malorka, sa nakazilo koronavírusom.

Informovala o tom v noci na pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie úrady. Podľa najnovších informácií rôznych regionálnych úradov počet infikovaných tínedžerov v nedeľu stúpol o viac ako 200 na najmenej 848. Až 410 nakazených študentov hlásili v oblasti Madridu, nasledujú Baskicko (126) a Valencia (104). V niekoľkých ďalších oblastiach takisto niekde zaznamenali od 10 do 70 prípadov nákazy.

Predpokladá sa, že mnohí z infikovaných študentov cestovali rovnakým trajektom z Valencie na Malorku. Do styku spolu prichádzali aj počas pobytu na ostrove. U všetkých odhalili alfa variant vírusu, ktorý bol prvýkrát objavený v Británii. Stovky ľudí, ktorí s nimi prišli do kontaktu, museli ísť do karantény.

Ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová vyzvala mládež a mladých dospelých, z ktorých väčšina zatiaľ nebola v Španielsku zaočkovaná, aby sa správali "zodpovedne".