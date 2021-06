Meteorológovia sa zhodujú: Na severozápade Česka neudrelo tornádo, ale iný jav

Českú obec Stebno v Lounsku, ktorú minulý týždeň tiež poškodila silná búrka a meteorológovia pripúšťali, že i tam mohlo vyčíňať tornádo, zasiahol iný meteorologický jav.

Ako informuje spravodajský portál TN.cz, podľa odborníkov to bol s najväčšou pravdepodobnosťou takzvaný downburst. „Je to výtok veľmi studeného vzduchu v strede búrky, ktorý býva často sprevádzaný aj pomerne masívnym krupobitím, čo sa v tejto oblasti aj stalo. Na niektorých miestach boli dokonca krúpy aj na druhý deň,“ povedal pre TN.cz Radek Tomšů z ústeckej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ako vysvetlil Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry českej Akadémie vied, tento jav dokáže napáchať podobné škody ako tornádo a aj preto je náročné ich od seba odlíšiť podľa následkov.

„Ide o priamy vietor, ale pri strašne veľkej rýchlosti, takže to môže narobiť tiež veľkú paseku a spoznať škody, či to bolo tornádo alebo downburst, je problematické, pretože vyzerajú dosť podobne. Rozbije to baráky, strhne strechy. Keď skúmame škody, musíme nájsť niečo typické pre tornádo - pokrútené veci alebo napríklad kruhové stopy,“ vysvetlil.

Jeho slová potvrdil i Tomšů, ktorý na miesto osobne vyrazil. „Pri tom výtoku v strede búrky dochádza k veľmi silným nárazom vetra a tie pravdepodobne spôsobili tieto škody,“ dodal.

Tomu, že v prípade Lounska nevyčíňalo tornádo, pritom nasvedčuje aj ďalšia vec. „Kolegom sa dostala do rúk len jediná fotka tornáda, ktoré sa tam malo odohrať a ukázalo sa, že je to podvrh,“ poznamenal meteorológ z ČHMÚ Martin Setvák s tým, že niekto si dal prácu, aby vytvoril fotomontáž s tornádom z Ameriky.