Manželia kúpili nový dom: Za stenou našli niečo, čo ich poriadne vystrašilo!

Rodina sa presťahovala do nového domu, v ktorom objavila dlhé roky skrytú miestnosť. Tá však vôbec nebola prázdna.

Ako uvádza portál The Sun, Kam Mee sa podelila so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti o veľmi zvláštny nález v ich novom dome. Za stenou v jednej z izieb našli celú ďalšiu miestnosť, ktorá bola dlhé roky opustená a v ktorej sa nachádzalo niekoľko starožitných predmetov. V prvom videu natočila moment, kedy jej manžel búra kus steny, za ktorou sa nachádzala neprebádaná skrytá časť domu.

„S manželom sme našli v našom dome izbu. Môžete vidieť, že je tam množstvo rôznych vrstiev tapiet. Taktiež sme našli pár fotografií a starú ASB kartu. ASB karta bola pre školu, ktorá už neexistuje," informovala vo videu. Okrem toho našli v záhadnej miestnosti aj niekoľko ďalších predmetov ako čiernobiele fotografie s rôznymi odkazmi a značkami z druhej strany. Žena si kúpila nočný stolík z druhej ruky: Neuveriteľné, čo v ňom našla! V jednom z mnohých videí, v ktorých ukazuje všetky nájdené poklady, sa podelila aj o jeden konkrétny záber, ktorý ju okamžite vydesil. Je na ňom odfotený malý chlapec v detskom autíčku, pri ktorom stojí neznámy muž. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby mužovi na fotografii nechýbala celá hlava. Žena vo videu priznala, že dúfa, že to má niečo spoločné s expozíciou obrázka a nejde o nič zlovestné. Okrem toho sa podelila aj o odkaz z druhej strany fotografie, ktorý ju taktiež rozrušil.

„Pamätáš si na tento strašidelný? Neviem, či ide o krvácanie, alebo čo to je, ale pozri sa dozadu: 'Ako eliminovať ten nepríjemný odlesk, keď človek nosí okuliare',“ stálo na zadnej strane záberu. Niektorí používatelia v komentároch priznali zdesenie, no iní ju zas upokojovali, že chýbajúca hlava chlapíka na fotke bola mienená ako vtip. „To je určite expozícia! Je úžasné, že to tam dali pravdepodobne s tým, že by to mohlo niekoho niekedy vydesiť," napísal jeden z komentujúcich.