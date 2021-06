V Barcelone protestovali proti návšteve kráľa Filipa: Počet demonštrantov predpovedá veľké zmeny

Priaznivci nezávislosti Katalánska protestovali v nedeľu proti návšteve španielskeho kráľa Filipa VI., ktorý pricestoval do Barcelony na otvorenie významného medzinárodného veľtrhu bezdrôtových technológií Mobile World Congress.

Veľtrh sa začína v pondelok, uviedla agentúra AFP. Demonštrácie proti návštevám španielskeho panovníka, ktorý je symbolom vlády v Madride a kritikom separatistických hnutí, sú v Katalánsku bežné. Nedávny vývoj vo vzťahoch Barcelony a Madridu však ukázal, že by mohla existovať cesta k určitému stupňu kompromisu vo vzájomných vzťahoch.

Podľa AFP sa táto zmena postoja zjavne ukázala už pri nedeľnej demonštrácii, keďže počet jej účastníkov bol oveľa nižší ako pri iných protestoch v posledných rokoch. Katalánsky regionálny líder Pere Aragones, ktorý podporuje nezávislosť Katalánska, sa má v utorok v Madride stretnúť so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom. Bude to ich prvé stretnutie, odkedy Aragones nastúpil do funkcie.

Rozhovory sa konajú presne týždeň po tom, čo Sánchezova vláda omilostila deväť katalánskych separatistov, ktorí boli vo väzení za pokus o odtrhnutie Katalánska od Španielska. Toto udelenie milosti je považované za gesto dobrej vôle zo strany Sáncheza, ktorý sa usiluje o prielom v katalánskej otázke zaťažujúcej Španielsko už celé desaťročia.Väčšina Španielov, rovnako ako opozičné strany, boli proti udeleniu tejto milosti.

Aragons milosť uvítal ako napravenie nespravodlivosti, ale považuje ju za nedostatočnú. Jeho cieľom je získať súhlas Madridu s vypísaním nového referenda o nezávislosti Katalánska. Separatistické hnutie Katalánska, ktoré podporuje zhruba polovica zo 7,5 milióna obyvateľov regiónu, chce v prosperujúcom regióne v severovýchodnom cípe Španielska vyhlásiť republiku.