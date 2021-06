Horúca chvíľka ho vyšla riadne draho: Hancock si pre bozky s poradkyňou sype popol na hlavu

Britský minister zdravotníctva Matt Hancock podal demisiu po tom, ako médiá zverejnili snímku z bezpečnostnej kamery, ktorá zachytáva, ako ženatý Hancock objíma a bozkáva svoju vydatú kolegyňu z rezortu zdravotníctva Ginu Coladangelo.

Hancock, ktorý v britskej vláde koordinoval vládne opatrenia proti pandémii vyvolanej koronavírusom a v posledných mesiacoch najmä očkovaciu kampaň, oznámil svoju demisiu listom premiérovi Borisovi Johnsonovi. Zopakoval svoje predchádzajúce ospravedlnenie a priznal zlyhanie a porušenie odporúčaní, na ktorých tvorbe sa sám podieľal.

Podľa The Guardian bola predmetná fotka údajne zhotovená 6. mája, teda v čase, keď si mali obyvatelia Británie držať odstup od ľudí, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, alebo ktorí nepatria do ich tzv. sociálnej bubliny. Zákon v tej dobe dovoľoval stretávanie sa dvoch alebo viac osôb vo vnútorných priestoroch len pri pracovných stretnutiach. Ak by aj dvaja neverníci chvíľky túžby považovali za súčasť práce, ťažko s tým budú súhlasiť ich partneri.