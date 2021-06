V Bielorusku spôsobuje ničivé počasie skazu: Silné búrky si vyžiadali najmenej jednu obeť

Najmenej jednu obeť si vyžiadali búrky, ktoré v sobotu večer zasiahli územie Bieloruska.

Ako v nedeľu informovalo bieloruské ministerstvo pre mimoriadne situácie, obeťou nepriaznivého počasia sa stala 50-ročná žena, na ktorú spadol strom. Incident sa odohral v jednej z obcí Minskej oblasti.

Nápory vetra, ktorý sprevádzal búrky s výdatnými zrážkami, povyvracali v krajine mnoho stromov a poškodili strechy desiatok budov vrátane rodinných domov. Bez dodávok elektriny sa dočasne ocitlo takmer 500 dedín.

Televízne štáby nakrútili v Minskej a Homeľskej oblasti zábery ulíc zaplavených najmenej do výšky kolien človeka či áut a autobusov vyťahovaných z hlbokej vody. Hasiči z nich do bezpečia evakuovali 91 cestujúcich, z toho 19 detí. Zrážková voda zaplavila aj pivničné priestory a prízemia mnohých budov a obchodných prevádzok. V oblasti Minska sa zrútil podmáčaný most, informoval spravodajský web Belsat.