Otehotnela už ako 11-ročná! Najmladšia rodička v Británii sa teší z ďalšieho prírastku

Vo Veľkej Británii bola mnohé roky označovaná za najmladšiu mamu v ich krajine. Momentálne porodila ďalšie dieťa a jej miesto zastúpila ešte mladšia rodička.

Ako informuje portál The Mirror, žena menom Tressa Middleton sa ešte v roku 2006 stala najmladšou mamou v celej Británii. Dieťatko čakala, keď mala iba 11 rokov a porodila ako 12-ročná. Po tom, čo sa však jej vlastný brat priznal k tomu, že ju znásilnil, musela sa dieťatka vzdať. Dnes sa už ale teší z plánovaného prírastku do rodiny. Dcérku Arihannu počala so svojím partnerom menom Darren Young.

Vo Veľkej Británii tento mesiac porodilo aj ďalšie dievča, ktoré zobralo Tresse prvenstvo, keďže sa stalo matkou už ako 11-ročné. Otehotnela, keď mala 10 rokov a jej rodina celé tehotenstvo netušila, že ich malá dcéra čaká dieťa. Našťastie, mladá mamička aj dieťatko sú v poriadku a sociálne služby momentálne vyšetrujú bližšie informácie o jej tehotenstve.

„Bol to veľký šok. Teraz je obklopená odbornou pomocou. Hlavná vec je, že ona aj dieťa sú v poriadku. Je otázne, prečo to ľudia nevedeli. Je to veľmi znepokojujúce,“ prezradil zdroj portálu The Sun.

Najmladšou mamou na svete je peruánske dievča Lina Media, ktoré vo veku neuveriteľných 5 rokov a 7 mesiacov priviedlo v roku 1939 na svet chlapčeka menom Gerardo. Jej rodičia si vtedy mysleli, že má nádor, preto ju odviezli do nemocnice. Tam však lekári zistili, že je už v siedmom mesiaci tehotenstva.