Vytúženého synčeka sa nedočkala: Slovenka Martina († 32) zomrela manželovi v náručí

Tešili sa na najkrajšie okamihy! Prešovčanka Martinka, ktorá žila so svojím manželom v Brne, mala už o 3 týždne porodiť ich vytúženého synčeka.

Návšteva u svokrovcov v Lužiciach na chalupe však zmarila všetky jej sny a plány. Mladá Slovenka, ktorá bola dcérou známeho hudobníka zo skupiny Mloci, zahynula aj so svojím nenarodeným anjelikom v sutinách. Kde bude posledná rozlúčka?!

Už zostávalo len pár dní, aby si k sebe pritúlila svojho prvorodeného synčeka. Martinka mala totiž o tri týždne termín pôrodu a pár dní pred tým vytúženým okamihom si ešte prišla s manželom užiť na chalupu ku svokrovcom do obce Lužice. Vtedy ešte nevedela, že osud zasiahne do jej života takým krutým spôsobom.

„Vo štvrtok večer sme sedeli na terase a zrazu začali padať krúpy. Nejako vážne sme to nebrali, pretože aj deň predtým padali krúpy. Boli sme presvedčení, že to do pár minút prejde,“ opísala tragický večer plačúca svokra Zora Vaňková.

„Zrazu sa však zmenilo počasie a vtiahlo nás z terasy cez sklo až do chaty. Martina zostala na terase, nestihli sme sa k nej vrátiť. Potom, keď sme sa zmobilizovali, nabehli sme k nej na terasu, lenže Maťka bola zavalená. Rýchlo sme jej pomáhali, volali sme sanitku. Tá však nemohla prísť, lebo príjazdová cesta bola kompletne zatarasená sutinami. Môj syn ju naložil do auta a vydal sa s ňou do najbližšej nemocnice inou trasou. Žiaľ, keď tam dorazili, moja nevesta bola už mŕtva a rovnako aj vytúžený vnúčik,“ dokončila vzlykajúca svokra.