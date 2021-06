Tragické príbehy obetí: Muž († 64) sa dôchodku v horárni nedočkal, tornádo zabilo aj známeho vinára!

Už nikdy sa nevrátia k svojim blízkym! Ničivé tornádo, ktoré sa prehnalo vo štvrtok južnou Moravou, zanechalo za sebou doslova apokalyptickú spúšť.

Zničené domy, autá či kostoly nie sú však to najhoršie, čo so sebou táto tragická udalosť priniesla. 6 ľudí prišlo o to najcennejšie, svoj život, a ich blízki o milované osoby. Medzi obeťami bola tehotná Slovenska, známy vinár Ján z Moravskej Novej Vsi či muž, ktorý si opravoval horáreň. Kto boli ľudia, ktorým osud fatálne zasiahol do ich životov?

Ján už hostí vínom neponúkne

Medzi tých, ktorí voči vyčíňaniu prírody nemali najmenšiu šancu, patrí aj známy vinár Jan Sečkář z Moravskej Novej Vsi. So svojimi odrodami žal mnohé úspechy. Jeho Cabernet Sauvignon ocenili v Ostrave už v roku 2002. „Je to taká hrôza, že si to nechcem ani pripomínať, ani o tom hovoriť,“ povedala pre denník Blesk známa zosnulého. Do jeho kráľovstva prichádzali na ochutnávku aj mnohí Slováci.

„Odskočili sme si tam z jednej športovej akcie v Zlíne. Už vtedy nám hovorili, že nám ponúknu jedno z najlepších vín Moravy, a mali pravdu. Pamätám si, ako nám majiteľ s láskou rozprával o vzniku vinárstva a odrodách, bolo vidieť, že tým žije,“ povedala pre Nový Čas Marika. V Moravskej Novej Vsi zostali všetkým len oči pre plač.

Miestnym je ľúto najmä vyhasnutých životov, z materiálnych škôd, ktoré sa rátajú v miliardách českých korún, sa budú spamätávať ešte dlho. „Malo to obrovskú silu, skriňa odletela do jedálne, všade lietali tehly, plechy a kamene. Čo teraz s tým, neviem,“ dodáva pán Zemek pre portál iDnes.