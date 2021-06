Vo Francúzsku sa koná druhé kolo regionálnych volieb: Macron s manželkou hlasovali v letovisku

Vo Francúzsku sa v nedeľu koná druhé - rozhodujúce - kolo volieb do zastupiteľských zborov regiónov a departementov.

Právo voliť má viac ako 48 miliónov voličov. Podľa údajov z poludnia bola účasť o niečo vyššia ako v rovnakom čase v prvom kole - kým v prvom kole do 12.00 h SELČ využilo svoje právo 12,22 percent voličov, dnes to bolo 12,66 percenta ľudí. Voliči môžu voliť do 18.00 h, 19.00 h alebo 20.00 h - v závislosti od rozhodnutia obce.

Stále platí veľmi prísny zdravotný protokol - volič musí mať prekryté ústa a nos, použiť gél na dezinfekciu rúk a zachovávať bezpečnú vzdialenosť, a to aj vzhľadom na stúpajúci počet ľudí nakazených variantom delta koronavírusu SARS-CoV-2.

Hlasovanie v druhom kole má už za sebou francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý s manželkou Brigitte volil v letovisku Le Touquet, kde pritom v druhom kole nemohol podporiť kandidátov vládnej strany Republika v pohybe (LREM), keďže v tomto obvode nepostúpili do druhého kola.

Neúspech Macronom založenej strany v prvom kole volieb podľa odborníkov súvisí s tým, že súčasné regionálne zastupiteľstvá boli zvolené v roku 2015, ešte pred vznikom LREM. Preto Macronovi priaznivci do volieb neovládali žiadny z regiónov.

Minulú nedeľu získala LREM len o niečo viac ako 10 percent hlasov, čo časť pozorovateľov označila za dôsledok zlej stratégie. Výsledky v prvom kole boli povzbudením pre tradičné pravicové strany - Republikánov (LR) a Socialistickú stranu (PS).