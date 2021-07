Srdcervúca spoveď ženy, ktorá prekonala poruchu stravovania: Reakcia jej okolia však vháňa slzy do očí

Odvážna a úprimná spoveď ženy, ktorá sa zotavuje z poruchy stravovania. Ako sa cíti, odkedy začala konečne priberať?

Cassidy Lane (28) pracuje ako barmanka a so slzami v očiach opísala svoje skúsenosti s tým, ako odlišne sa k nej ľudia správajú teraz, keď pribrala. Povedala: "Pracujem ako barmanka. A ak si to niekto neuvedomuje, váš vzhľad to veľmi ovplyvňuje. Či už je to prepitné, alebo ako sa k vám ľudia správajú." Vysvetlila, že potom, čo začala priberať, sa je zmenil celý život.

„Ľudia sa vám už ani nepozerajú do očí, nie sú k vám milí, najmä muži...“ povedala Cassidy. V minulosti, keď brala objednávky, boli k nej ľudia priateľskí a ochotní sa aj rozprávať. Odkedy však viditeľne nabrala na váhe, ľudia sú k nej chladní a aj vďaka ich správaniu sa cíti beznádejne.

pýta sa vo virálnom videu. Diváci jej však preukázali veľkú podporu a ocenili jej otvorenosť. Jedna osoba v komentároch napísala: „Pracovala som roky v maloobchode a práve v tých dňoch, keď som chodila bez makeupu, som si všimla veľký rozdiel v spôsobe, akým so mnou ľudia zaobchádzajú.“

Iný používateľ napísal: „Moja váha celý život kolísala. Ale je pravda, že ľudia sú ku mne milší práve vtedy, keď vážim menej". Cassidy svojím videom zdieľa neuveriteľné posolstvo, aby sa ľudia mali radi a milovali svoje telo a vysvetľuje, že keď bola štíhla, nenávidela sa, ale teraz je oveľa šťastnejšia a zdravšia s váhou navyše.