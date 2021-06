Mladej žene povedali, že by jej znásilnenie na súde neuverili: Tragický čin len pár mesiacov potom!

25-ročná žena nahlásila znásilnenie, no prokuratúra ju následne informovala, že s týmto príbehom u poroty pravdepodobne neobstojí. Žena sa potom rozhodla pre čin, ktorý nikto nečakal.

Ako uvádza portál The Sun, Josie Jolley prokuratúra povedala, že na kamerových záznamoch z ich miesta stretnutia je vidieť, ako sa so svojím údajným násilníkom drží za ruku, čo by spochybnilo dôveryhodnosť jej tvrdenia. Čerstvú absolventku len niekoľko mesiacov potom našli mŕtvu priamo u nej doma, kde sa predávkovala liekmi jej mamy. Keďže tá sa v danú noc nachádzala v nemocnici, dievča našli v dome bez známok života až jej dvaja priatelia.

Obvinenie Josie bolo slovo proti slovu, keďže zatiaľ čo ona tvrdila, že išlo o znásilnenie, tak obvinený tvrdil pravý opak. Dvojica sa pritom mala v tento deň stretnúť úplne prvýkrát. „Boli tam kamerové záznamy z miesta, ale žiadne zábery zo skutočnej oblasti priestupku. Boli tam kamerové záznamy, ako sa držia za ruky, čo by podkopávalo priebeh trestného stíhania,“ informoval koroner.

Josie mala predtým na univerzite aj vzťah s jedným z mladších vyučujúcich, s ktorým sa neskôr rozišla. Jej veľmi dobrá kamarátka však informovala, že cez rozchod sa dávno preniesla. „Rozchod bolo niečo, čo spracovala. Ten útok sa stal a nemyslím si, že to bolo niečo, z čoho by sa vedela dostať. Ale cítim, že bola niekým, kto dokázal brať negatívne veci a aplikovať ich do života pozitívnym spôsobom. Bola neuveriteľne silná a otvorená,“ priznala jej kamarátka.

Mladá žena navštevovala služby duševného zdravia, kde potvrdili, že mala samovražedné sklony. Pracovníci si však nemyslia, že by jej rozhodnutie vziať si život muselo nutne súvisieť s rozchodom či možným znásilnením. Nakoniec dospeli k záveru, že príčinou samovraždy Josie bola respiračná depresia, ku ktorej prispela aj klasická depresia a stavy úzkosti.