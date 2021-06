Náhla smrť protikorupčného aktivistu vyhnala Palestínčanov do ulíc: Použili aj tvrdé násilie

Mesto Ramalláh na západnom brehu Jordánu zažilo v sobotu už tretí deň pochodov a zhromaždení, ktorých účastníci sa domáhajú prešetrenia okolností smrti známeho aktivistu.

Žiadajú i demisiu predsedu palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása. Podľa agentúry AFP demonštranti hádzali do príslušníkov palestínskych bezpečnostných zložiek kamene, policajti na to reagovali aktivovaním granátov so slzotvorným plynom, čo malo viesť k rozptýleniu davu. Nateraz nie je jasné, či počas sobotných protestov došlo k zraneniam.

Aktivista Nizár Banát (44), ktorého smrť protesty vyvolala, bol autorom satirických videí zdieľaných na sociálnych sieťach, v ktorých poukazoval na skorumpovanosť palestínskeho vedenia a palestínskeho predáka Abbása i na prípady sprenevery. Jeho stránku na sociálnej sieti Facebook sledovalo 100.000 ľudí.

Banátova rodina tvrdí, že jeho náhla smrť je dôsledkom brutality pri zatýkaní. Podľa ich vyjadrenia polícia s príkazom na zatknutia prišla do Banátovho domu vo štvrtok nad ránom. Následne zasahujúci policajti Banáta, ešte spiaceho v posteli, začali biť železnými tyčami, potom ho vyzliekli donaha, pokračovali v bití a následne odviezli autom.

Lekár, ktorý vykonal pitvu, uviedol, že zranenia na Banátovom tele naznačili, že bol bitý do hlavy, hrudníka, krku, nôh a rúk, pričom medzi jeho zatknutím a smrťou neuplynula ani hodinu. Európska únia, ktorá je najväčším finančným podporovateľom palestínskej samosprávy, v reakcii na Banátovu smrť vyjadrila "šok a zármutok". Vyzvala na okamžité začatie nezávislého a transparentného vyšetrovania okolností jeho smrti.

Banátovu násilnú smrť odsúdili aj Spojené štáty a OSN. Palestínsky premiér Muhammad Ištajja informoval, žeť. Radikálne palestínske hnutie Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy, odsúdilo Banátovu smrť a označilo ju za atentát. Abbásov konkurent pôsobiaci v exile, Muhammad Dahlán, vo svojej reakcii požadoval "vyvodenie zodpovednosti voči vrahom" a žiadal aj reakciu širokých más palestínskeho obyvateľstva.

Banát mal v úmysle kandidovať ako nezávislý vo voľbách do palestínskeho parlamentu, ktoré sa mali konať v máji a ktoré Abbás koncom apríla zrušil pod zámienkou, že Izrael odmieta umožniť hlasovanie vo východnom Jeruzaleme. Protesty v jeho rodnom Hebrone vypukli krátko po tom, čo sa medzi ľuďmi rozšírila správa o jeho smrti a jej podozrivých okolnostiach. Protestné zhromaždenie sa konalo aj v piatok, v deň jeho pohrebu v Hebrone.