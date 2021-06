Iba 12-ročný chlapec si zažil hororové napadnutie žralokom: Malý bojovník v tom vidí jedno pozitívum

Prežil chvíle, ktoré by neprial ani najväčšiemu nepriateľovi. Napriek obrovskému zraneniu však ani naďalej nestráca optimizmus.

Ako uvádza portál The Mirror, 12-ročný Jai bol spolu s priateľmi na pláži New Smyrna Beach na Floride, kde ich doprevádzal tréner menom Charley Hajek, s ktorým precvičovali surfovanie. Zábavné chvíle sa však v jednej chvíli premenili na chvíle hrôzy. Chlapec trénerovi povedal, že má pocit, akoby ho niečo uhryzlo. Charley neveril, že by sa niečo podobné mohlo stať, no keď Jai nadvihol svoju nohu, chýbala mu z nej celá zadná časť.

Chlapček po strašidelnom útoku utrpel ťažké poškodenie lýtkového svalu, nervov a tepien. Poškodené má aj samotné nervové zakončenia v jeho nohe, čo mu značne sťažuje pohyb. Doteraz podstúpil už tri chirurgické zákroky, ktoré statočne zvládol a naďalej sa snaží zachovať si dobrú náladu. V tejto nezávideniahodnej situácii vidí dokonca aj jedno veľké pozitívum. Podľa jeho slov bude mať aspoň na nohe parádnu jazvu. Hra na pláži sa zmenila na horor: Chlapcovi sa roztopila koža na nohe ako vosk! Zábery len pre silné povahy Jai priznal, že hoci pohryznutie ucítil, tak takmer žiadnu bolesť necítil a bol to pre neho zvláštny pocit. „Myslím, že by sa dalo povedať, že som mal šťastie, pretože keď ma uhryzol, zahryzlo sa mi to do nervov. Nohu mám úplne znecitlivenú,“ vysvetlil chlapec. Jai je však smutný, že sa na dlhší čas bude musieť vzdať aktívneho života, a teda záľub, ktoré tak miluje.

Doktori predpokladajú, že sa jeho zranenia môžu hojiť až osem mesiacov, preto musí chlapec celý čas oddychovať. Jai ale verí, že sa k futbalu a surfovaniu napriek tomu čoskoro vráti. Jeho tréner informoval, že za tento útok na chlapca môže s najväčšou pravdepodobnosťou žralok belavý, ktorý je jeden z troch žralokov, ktoré najčastejšie útočia na ľudí.