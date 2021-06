Mrazivé príbehy obetí tornáda: Jane nad hlavou lietali schody, Peter našiel tehly zapichnuté v stene!

Počítajú škody! V obci Lužice (okr. Hodonín) na juhu Moravy počítajú škody a desiatkam rodín ostali len oči pre plač.

Ich rokmi pracne budované domy tornádo dokonca poničilo tak, že ich statici prikázali zbúrať. Šťastnejší začali dávať domy pomaly dokopy, no mnohí museli odísť k príbuzným či známym. A z ich príbehov behá mráz po chrbte. Janu (70) s manželom tornádo prekvapilo v kuchyni. Stihli si len ľahnúť na zem a nad ich hlavami lietali vytrhané schody aj šindle zo striech, ktoré vleteli dnu oknami...

Jana s manželom v dome, ktorý si postavili z ťažko zarobených peňazí, bývali celých 47 rokov. Vyhnalo ich až tornádo. „Boli sme s manželom doma. Ja som si akurát dávala lieky, no zrazu sa začali diať hrôzostrašné veci. Strašne sa rozfúkalo. Manžel rýchlo pozatváral okná, no zrazu sa rozprskli výplne okien všade po dome. Manžel na mňa kričal, nech si rýchlo ľahnem na zem, a že si mám držať hlavu. Ležali sme obaja na zemi a modlili sa, aby sme to len prežili. Všetko nám lietalo po dome,“ spomenula moment, keď okolo ich domu vírilo silné tornádo.