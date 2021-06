Pád bytovky v Miami: Vedec ju študoval už pred rokom, alarmujúce zistenie!

Nočná mora z predmestia Miami pokračuje.

Pád 12-poschodovej bytovky si oficiálne vyžiadal 4 životy, no počet nezvestných stúpol až na 159! Rovnako desivé je vyhlásenie profesora Shimona Wdowinskiho z Katedry Zeme a životného prostredia na Floridskej medzinárodnej univerzite. Ten budovu študoval už vlani. Jeho štúdia bola súčasťou širšieho pohľadu na to, ako budovy v Miami klesajú so stúpajúcou hladinou mora pri zmene podnebia.

Preukázalo sa, že budova v 90. rokoch klesala do podložia rýchlosťou približne 2 milimetre ročne. Dôvodom sú vysušené močiare, na ktorých komplex stojí. Štúdia bola v apríli 2020 zverejnená v akademickom časopise Ocean & Coastal Management. V nej bola zmienená práve zrútená bytovka, ktorú tento rok čakala kontrola.