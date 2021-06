To snáď nie je pravda! Ďalšie tornádo na severozápade Čiech?! Obec je zdevastovaná

Búrka značne poškodila obec Stebno pri meste Kryry v Lounskom okrese.

Meteorológovia nevylučujú, že miesto zasiahlo tornádo. Škody sú v rádoch desiatok miliónov korún. Na mieste je stovka hasičov, dobrovoľníkov. Starosta Kryry Miroslav Brda ČTK povedal, že nikto nebol zranený. Vo Stebne žije zhruba 120 obyvateľov. "Všetko nasvedčuje tomu, že to bolo menšie tornádo. Potvrdiť to však musí ešte zisťovanie na mieste, sila javu sa bude posudzovať podľa zistených škôd. Zatiaľ sme videli polámané stromy, odviate strechy," povedala ČTK Jana Ehertová z ústeckej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Katastrofa včera postihla i další území naší země. Ničivá bouře zasáhla i jižní část lounského okresu - obce Stebno a Blatno. Lidé po hrůzyplné noci sčítají škody na majetku, naštěstí se vše obešlo bez ztrát životech.

Obec Stebno spadá pod mesto Kryry. "V obci pracujú zamestnanci mesta, profesionálni i dobrovoľní hasiči, energetici. Spriechodňujú cesty, aby sa v prípade potreby dostali sanitky k ľuďom," uviedol starosta. Niekoľko domov je bez striech, spadli stodoly, poničené sú automobily. "Máme pripraveného statika, ktorý posúdi, či sú domy obývateľné. Predbežná škoda je 80 až 100 miliónov korún," povedal Brda.

"Z jednej z najkrajších dedín na Podbořansku vznikla spúšť," dodal. Voda z polí natiekla do záhrad aj v okolitých obciach, najvážnejšia situácia je ale práve vo Stebne. Kryry ponúkli občanom náhradné ubytovanie. Nikto túto možnosť podľa starostu nevyužil. Mesto nechalo do obce priviezť aj základné potraviny, do večera by energetici mohli obnoviť dodávky. "Bohužiaľ sa nám stáva to, že prichádzajú cudzí ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť, iba prekážajú záchranárom," zdôraznil starosta.