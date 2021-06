Mamička porodila dcérku cisárskym rezom, všimla si hrozivý detail: Keď zbadala jej tváričku, oblial ju studený pot!

Toto nečakali! Rodičia dostali do rúk vytúžené bábätko, keď ho zbadali, prešiel im po chbte mráz.

Rodičia z amerického Colorada majú na nemocnicu ťažké srdce. Reazjhana Davis a Damarqus Williams sa nevedeli dočkať vytúženej dcérky, radosť novorodeniatka však poznačil nepríjemný incident.

Ako informuje britský denník Daily Mail, Reazjhana bola odhodlaná porodiť svoje dieťa prirodzenou cestou, no situácia sa dramaticky zmenila. Lekári totiž mamičke povedali, že dieťa musia priviesť na svet ihneď cisárskym rezom, pretože sa otáčalo v maternici a nepočuli tlkot srdiečka. Po pôrode si mamička na tvári svojej dcérky všimla zarážajúci detail. Malá Kyanni mala na líci veľkú tržnú ranu, ktorá si vyžiadala 13 stehov a zásah plastického chirurga. Vyľakaná mamička nevedela, čo si myslieť, pretože nikdy o takejto nehode počas pôrodu nepočula. "Nemocnica je v kontakte s rodičmi. Je to bežná komplikácia počas cisárskeho rezu, orientujeme sa na čo najväčšiu bezpečnosť a zdravie matky a dieťaťa, je to naša priorita," vyjadrila sa k celej situácii hovorkyňa nemocnice v Denveri.

Rodičia sú rozhodnutí podniknúť voči nemocnici právne kroky, Reazjhanina starká dokonca rozbehla zbierku, z ktorej výťažku by zafinancovali právnika, ktorý by ich v spore zastupoval.