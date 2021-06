Vietor ustál, nastalo ticho a potom zvuk, akoby šiel vlak: Zo svedectiev obyvateľov Lužíc mrazí!

Iba tri minúty stačili na to, aby sa ich domy stali neobývateľnými.

V čase, keď sa obvykle chystajú ísť spať, museli zrazu hľadať nocľah, pretože ich domy prišli o strechu. Obyvatelia Lužíc na Hodonínsku sú väčšinou otrasení, svoje zážitky popísali reportérke ČTK anonymne, ale ich príbehy sa podobajú.

"Pozerali sme sa s priateľkou na televíziu, vonku pršalo, blížila sa búrka. Zrazu všetko stíchlo, vietor prestal a potom sa ozval zvuk, ako keď sa blíži vlak. Sotva sme stačili odstúpiť od okna a schovať sa za stenu, vyrazilo to celé okno. Keby sme tam stáli, pravdepodobne by sme neprežili,"opísal štyridsiatnik, ktorý zúfalo obchádzal dom, ktorý prešiel rekonštrukciou za 600.000 korún. "Práve som doplatil hypotéku a dom je na strhnutie. Neviem, kde začať, len tú chodím a fajčím," povzdychol si.

Priechod tornáda v poriadku prekonali aj jeho dva psy, kocúr sa stihol schovať v pivnici. Neďaleko stojí na hlavnom ťahu dedinou ďalší dom bez strechy, obýva ho štvorčlenná rodina. Jeho stena je čerstvo označená dvoma krížikmi. Prvý je hnedý a označuje domy, kde pod sutinami nik neostal. Druhý je oranžový a znamená, že dom má zlú statiku a jeho obyvatelia nesmú dovnútra.

"Prišlo to úplne znenazdajky, trvalo to asi tri minúty. Snažili sme sa s deťmi schovať, našťastie sme všetci v poriadku. Azyl sme našli u mamičky, ktorá tu tiež žije, ale ako zázrakom ju to nezasiahlo," opisuje štyridsiatnička. Rodinný dom má strechu okresanú až na krov, vybité okná, garážové brány sú preč. Dve autá stále stojia pred domom, ale sú úplne zničené.