Živel spustošil české obce na nepoznanie: Dôrazné upozornenie pre všetkých obyvateľov

Vedenie Břeclavi a Hodonína žiada obyvateľov, aby nechodili na miesta postihnuté nočnou búrkou a tornádom a zbytočne necestovali, pretože je nutné nechať cesty voľné pre zložky záchranného systému.

ČTK to povedal zástupca primátora Hodonína Petr Buráň (BezPP), starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO) zverejnil vyhlásenie na facebookovom profile mesta. "Břeclavská radnica aktuálne podniká množstvo krokov na zmiernenie následkov vyčíňania živlov. V prvej fáze je najdôležitejšia záchrana ľudských životov, ihneď potom prichádza na rad riešenie materiálnej a ďalšej pomoci. Počas tohto dňa a dní nasledujúcich budete na FB mesta Břeclav o všetkom promptne informovaní," odkázal Pěček ľuďom.

Na hodonínskej radnici dnes podľa zástupcu starostu Burani pomáha každý, kto môže. "Prijímame a koordinujeme pomoc, obvolávame stavebné firmy, ktoré by mohli začať s opravami najpostihnutejších bytových domov. Najviac postihnutou časťou Hodonína je štvrť Bažantnice, kde sú prevažne bytové domy a polovica z nich je bez strechy," uviedol Buráň. V Bažantnici sú tiež dve základné školy, obe prišli pri štvrtkovom tornáde o strechu, deti teda museli zostať doma. Minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD), ktorý sa zúčastňuje zasadnutia krízového štábu, uviedol v rozhovore pre Český rozhlas Radiožurnál, že zasiahnuté bolo viac ako 1000 domov.

"Krízový štáb Juhomoravského kraja stále jedná, rieši najaktuálnejšie veci, to znamená, ako dostať do postihnutých obcí pomoc, sprejazdniť komunikácie, ako pomôcť ľuďom, ktorí prišli o domovy," uviedol. Na zabezpečovanie ubytovanie pre tých, ktorí prišli o strechu nad hlavou, pracujú aj ľudia z hodonínskej radnice. "Ešte včera (vo štvrtok) večer sme obvolali hodonínske hotely a zaistili ubytovanie seniorom z S-centra v mestskom hoteli Krystal. Jednotlivci, ktorí sa nám hlásia, sú umiestňovaní do ďalších ubytovacích zariadení, až dôjdu kapacity, sme pripravení zabezpečiť nocľah v telocvičniach a školách," uviedol zástupca primátora Buráň.