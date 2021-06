Mrazivé svedectvo z apokalypsy v Česku: Pred naším domom sa zrazu zjavilo tornádo, nikdy som sa tak nebál!

Silné búrky a tornádo spustošili obce na južnej Morave. Obyvatelia prežívali chvíle plné strachu!

Katastrofa, ktorá u nás nemá obdoby! Českom sa prehnalo tornádo a mimoriadne silné búrky, ktoré si vyžiadali tri obete a zničili sedem obcí, medzi nimi sú aj Lužice v oblasti Hodonína. Očitý svedok z Lužíc popísal mučivé chvíle plné strachu, celé besnenie podľa neho trvalo 15 minút.

"Priznám sa, že všetko prišlo veľmi nečakane. Začali lietať blesky a z ničoho nič sa vytvoril vzduchový vír. Pred naším domom sa zrazu zjavilo tornádo. Nikdy som sa tak nebál. V podstate sa to blížilo priamo na nás. My sme sa stihli schovať pod stôl a v podstate za 15 minút sme vyšli von a videli tú spúšť, ktorú to zanechalo. Všetkým nám tu ostali len oči pre plač, " povedal pre CNN Prima News priamy svedok tragédie Martin. Šokovaný muž hovorí o obrazoch skazy, ktoré sme doteraz poznali len z katastrofických filmov.

"Ja to môžem prirovnať k nejakému hollywoodskemu filmu, kde na zemi vidíte osobné veci, strechy a pustú krajinu, ktorá vyzerá v podstate ako po apokalypse. Bohužiaľ tu nefunguje dátové pripojenie a ja informácie čerpám hlavne z rádia. Nemôžem potvrdiť, že bola zničená polovica obce Lužice. Náš dom však stojí hneď na začiatku, to najhoršie sa stalo desiatky metrov od nás. Situácia je tu veľmi neprehľadná, všade sú tu sanitky, hasiči. Je tu veľký zmätok, " cituje Martina český Blesk.