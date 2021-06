Obraz skazy: Tornádo v Česku zabíjalo! Hlásia obete a desiatky zranených, zničených je 7 obcí

Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali obete na životoch a stovky zranených.

Obce hlásia poškodenie stoviek domov, informovala v piatok spravodajská televízia ČT 24. Riaditeľ nemocnice v Hodoníne Antonín Tesařík pre ČT 24 povedal, že v nemocnici zomrela jedna osoba a desiatky ďalších boli privezené na ošetrenie. Celkovo ich podľa Tesaříka mohlo byť až 200. Nemocnica v meste Břeclav prijala viac než 50 zranených. Hovorkyňa záchrannej služby potvrdila celkovo tri obete štvrtkovej tragédie. Český denník Blesk hovorí o desiatkach zranených, pričom tornádo malo zničiť sedem obcí.

Český premiér Andrej Babiš chce v piatok popoludní navštíviť oblasť na južnej Morave, ktorú vo štvrtok večer zasiahli ničivé búrky a tornádo. Premiér takisto nevylúčil mimoriadne zasadnutie vlády ČR v prípade, ak by bolo potrebné rozhodnúť o uvoľnení peňazí pre postihnuté obce. Babiš vo štvrtok v noci na Twitteri oznámil, že sa pre nepriaznivé počasie nemôže vrátiť z Bruselu. Premiér podľa svojich slov požiadal vicepremiérku Alenu Schillerovú, aby bola k dispozícii hajtmanovi Juhomoravského kraja Janovi Grolichovi v súvislosti s okamžitou pomocou vlády pre zasiahnutých občanov a ich rodiny.

Česká vláda podľa Schillerovej pre Juhomoravský kraj okamžite uvoľňuje desať miliónov českých korún, píše spravodajský server iDnes.cz. V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018. Hasiči v okresoch Břeclav a Hodonín na juhovýchode ČR vyhlásili mimoriadnu udalosť tretieho stupňa. Najviac postihnutými obcami sú podľa Grolicha Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice.

V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov. Ministerstvo zdravotníctva SR oznámilo, že do ČR vyslalo sedem sanitiek a Univerzitná nemocnica v Bratislave je pripravená prijať pacientov "podľa požiadaviek českej strany". Hasičský a záchranný zbor (HAZZ) SR na sociálnej sieti uviedol, že slovenskí hasiči sú takisto pripravení pomôcť Českej republike. Pomoc oblastiam postihnutým búrkami poskytlo aj Rakúsko.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v noci na piatok informovalo, že hraničný priechod s Českou republikou na diaľnici D2 je pre následky silnej búrky u českých susedov neprejazdný. Pomoc a podporu Českej republike vyjadrili aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár, premiér Eduard Heger, minister vnútra Roman Mikulec a minister obrany Jaroslav Naď.

Slovenskí vojaci sú podľa Naďa v prípade potreby pripravení zasiahnutým obciam pomôcť. Mikulec na sociálnej sieti pripomenul, že z Bratislavského a Trnavského kraja vyrazili viac ako dve desiatky hasičov s hasičskou technikou, ktorí smerujú na hasičskú stanicu do Kútov, kde budú k dispozícii.