Žena na internete hľadala podivné domy: Z toho, čo objavila v pivnici jedného z nich, vám bude behať mráz po chrbte!

Šok a hrôza! Žena na sociálnej sieti TikTok vyjadrila svoje zdesenie, keď objavila v pivnici normálne vyzerajúceho domu väzenie s celami.

informuje portál The Sun. Samotný dom vyzeral úplne normálne, takže bola veľmi prekvapená, keď ho uvidela v zozname podivných domov.

Keď sa však zapozerala na fotografie suterénu, hneď pochopila, prečo sa v zozname nachádza. V tomto prostredí by sa pokojne mohli natáčať horory alebo katastrofické filmy! Angelika povedala: „Občas na internete hľadám divné domy, je to taká zvláštna vec, ktorú robím.... a vôbec som nechápala, ako sa tento dom dostal do zoznamu. Začala som si pozerať fotky.“

Potom ukázala šokujúci stav suterénu, v ktorom sa nachádzali cely rozdelené opotrebovanými mrežami. Ukázala tiež kúpeľne pripojené k cele, ktoré boli v nechutnom havarijnom stave. Zhrozená žena vo videu zavtipkovala, že v tom dome musel zrejme bývať sériový vrah a video zakončila slovami: „Ach, ten dom je taký strašidelný!“