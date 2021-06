Blondínka na zoznamke utŕžila trpkú urážku: To, čo jej chlapík napísal, predýchava doteraz!

Prihlásila sa na zoznamku, netušila, že zažije také poníženie!

Mladá blondínka sa na sociálnej sieti zverila s bizarným zážitkom. To, čo zažila na zoznamovacej aplikácii, predýchava ešte doteraz. Stretla tam totiž muža, ktorý ju urazil ako nikto predtým.

Žena menom Katie sa pasuje už za akúsi profíčku, čo sa týka zoznamovacích stránok, na TikToku svojim fanúšikom ozrejmila, že nie vždy tam človek nájde, čo hľadá a tento priestor je hlbokou studnicou bizarných situácií. Ako informuje britský denník The Sun, Katie raz narazila na muža, ktorý jej napísal, že by vyzerala perfektne, keby schudla také štyri kilogramy a dodal, že je veľmi pekná. Nemiestna poznámka sa jej dotkla a nápadník to nevyžehlil ani dodatočným tvrdením, že je fitness tréner a malo ísť len o konštruktívnu kritiku.

Katie dala chlapíkovi najavo, že jeho komentár ju zranil a odpovedala mu pohotovo. "Vieš čo? Ty by si bol perfektný, keby si bol úplne iná osoba. Neboj sa, som terapeutka, viem rozoznať úbohý charakter," natrela drzému nápadníkovi. Užívatelia TikToku jej okamžite dali za pravdu.