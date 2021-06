Julia si chcela skontrolovať zostatok na účte, prišlo veľké zdesenie: Ako je to vôbec možné?!

Pohľad, ktorý ju šokoval. Keď si Julia Yonowski z Floridy šla z bankomatu vybrať 20 dolárov a skontrolovať stav účtu, ani vo sne jej nenapadlo, čo tam uvidí.

Ako informuje portál metro.co.uk, žena totiž mala na svojom účte zostatok 999 985 855,94 dolárov, čo ju v tej chvíli vystrelilo na 615. miesto najbohatších ľudí v Spojených štátoch. Keďže peniaze neboli jej, snažila sa kontaktovať svoju banku, aby všetko uviedla na pravú mieru. Julia je presvedčená, že takmer miliarda dolárov jej nepatrí, a preto vyhlásila, že sa zúfalo snaží peňazí zbaviť a odovzdať právoplatnému vlastníkovi.

Podľa vlastných slov viackrát volala do banky, no nikto jej neodpovedal. „Panebože, bola som zhrozená. Viem, že väčšina ľudí by si myslela, že vyhrali lotériu, ale ja som bola vydesená,“ povedala náhodná miliardárka Julia pre WFLA.

„Keď som si chcela vybrať 20 dolárov, bankomat mi vyhodil správu, že mi ich dajú, ale pôjdem do prečerpania, za čo mi zaúčtujú poplatok. Pomyslela som si, na to zabudnite, a šla som si skontrolovať stav účtu. Vtedy som si všimla, že som takmer miliardárkou,“ opisuje zážitok Julia, ktorá čítala mnoho prípadov, že si ľudia cudzie peniaze vzali a potom ich museli splatiť. „Neurobila by som to, pretože tie peniaze nie sú moje. Celé ma to desí. Žijeme v dobe kybernetických útokov, neviem čo si mám o tom myslieť.“

Američanka sa stále pokúša kontaktovať niekoho zo svojej banky, no systém banky ju takpovediac nechce pustiť, pretože pracuje s prednahratými možnosťami. „Neviem cez ich systém prejsť, a tak sa nemôžem nikomu dovolať,“ uviedla Julia, ktorá sa chce balíku peňazí čo najskôr zbaviť. Zatiaľ nie je jasné, čo zapríčinilo, že z dôchodkyne sa razom stala poriadna boháčka.