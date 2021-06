Babička (81) si vzala mladého Egypťana (36), teraz sa trápi: Narazili na problém!

Bývalá upratovačka Iris Jones (81) tvrdí, že našla na staré kolená tú pravú vášnivú lásku.

Dôchodkyňa z britského Weston-super-Mare spoznala cez Facebook mladšieho Egypťana Mohameda Ahmeda Irbihama (36). Za vysneným mužom letela do jeho krajiny a priznala, že prvýkrát sa spolu vyspali už pár hodín po stretnutí. ,,Bolo to úžasné. Cítila som sa znovu ako panna. Nešlo to ľahko, ale bolo to veľmi láskyplné a romantické,“ rozplývala sa.

Po štyroch dňoch sa chceli Iris a Mohamed zosobášiť, nemali však všetky potrebné dokumenty. Babička preto za mladým mužom letela neskôr opäť a v novembri 2020 sa v Káhire zosobášili. Ako píše The Sun, obrad bol skromný a oslávili ho v sieti rýchleho občerstvenia KFC.

Problém je, že manželia ešte stále žijú oddelene, Mohamed sa totiž nevie za svojou ženou do Británie dostať. Má problém vybaviť si víza a v ceste dvojici stojí kopa byrokracie v Egypte. Iris dúfala, že by mohol dostať manželské vízum, zatiaľ sa to však nepodarilo a babička viní úrady, že stoja v ceste ich láske.

Tvrdí, že byť bez Mohameda je príšerné. ,,Vek hrá proti mne. Zajtra môžem padnúť k zemi mŕtva. Každý deň je vzácny. Som oddelená od niekoho, koho milujem, je to ťažké,“ zúfa stará dáma. Manželia dúfali, že sa Egypťan presťahuje za Iris do Británie a spolu sa potom presťahujú do väčšieho mesta, kde by si ako inžinier mohol nájsť prácu.

Iris už bola v Egypte trikrát, tvrdí, že ďalšiu cestu si už dovoliť nemôže. Hoci predtým hlásala, že by sa zajačikom presťahovala, už to vidí inak. ,,Tá krajina mi nevyhovuje. Je tam príliš horúco a prašno, nemám rada ich jedlo a výfukové plyny z dopravy sú príšerné,“ posťažovala sa.

Náruživú babičku už mohla spoznať celá Británia v rannej šou This Morning, kde rozosmiala moderátorku rozprávaním o svojom vášnivom vzťahu. Iris sa totiž nebála rozprávať o sexuálnom živote so zajačikom do detailov. ,,Bolo to poriadne drsné. Minuli sme celú tubu s lubrikantom,“ porozprávala vo vysielaní.