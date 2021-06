Maďari prestávajú veriť čínskej vakcíne: Zobrali to do vlastných rúk!

Zobrali to do vlastných rúk! Mnoho Maďarov po zaočkovaní dvomi dávkami čínskej vakcíny zisťuje, že sa im nevytvorili protilátky.

Vláda im odmieta dať tretiu dávku, preto chodia na očkovanie vakcínou Pfizer do Rumunska.

Maďarsko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej sa už päť mesiacov očkuje čínskou vakcínou Sinopharm. Objednalo päť miliónov dávok, pričom cena za jednu je až 30 eur. Vakcínu Sinopharm by chcela Orbánova vláda v krajine aj vyrábať. No kým úrady si čínsku vakcínu pochvaľujú, medzi ľuďmi rastie počet nespokojných.

Dávajú sa testovať na protilátky a výsledky im prinášajú rozčarovanie. V máji vznikla na facebooku skupina združujúca ľudí, ktorým sa ani po druhej dávke nevytvorili protilátky. Momentálne má už 5 500 členov. Problémom je najmä to, že v Maďarsku vakcínou Sinopharm zaočkovali aj pol milióna starších ľudí, hoci na nich neprebehli klinické testy a nebola známa účinnosť.Hádky sa už šíria aj medzi odborníkmi. Rektor Semmelweisovej lekárskej univerzity v Budapešti Bále Markely je zástancom čínskej vakcíny a tvrdí, že testy na protilátky nie sú vždy spoľahlivé.

Lekárka na dôchodku Hajnalka Bodó mu však odkázala, že si spravila po dvoch dávkach vakcíny tri testy, z toho jeden laboratórny, ktorý odporúčal aj on, a všetky vyšli negatívne. Virológ a profesor Univerzity v Szegede Ernő Duda rovno označil čínsku vakcínu za primitívnu a všetkým, ktorí sú ňou zaočkovaní, odporúčal preočkovanie Pfizerom. Viacerí Maďari to aj poslúchli a išli sa očkovať do susedného Rumunska.