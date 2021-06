Nevšedné a dosť radikálne riešenie: Hlava tohto štátu hrozí osobám, ktoré sa nedajú zaočkovať, zatknutím

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte prišiel v rámci boja proti pandémii ochorenia COVID-19 s nevšedným a dosť radikálnym riešením.

Obyvateľom odmietajúcim očkovanie proti koronavírusu pohrozil, že by ich mohli zatknúť, a zároveň ľuďom odkázal, aby opustili krajinu, ak nemajú v úmysle podieľať sa na spoločnom úsilí v boji proti pandémii.

Duterte v pondelňajšom televíznom vystúpení skonštatoval, že je „podráždený“ z ľudí, ktorí odmietajú vakcináciu a pomáhajú takto šíriť koronavírus.

„Nechápte ma zle. Tento štát čelí kríze, máme celonárodný núdzový stav. Ak sa nechcete dať zaočkovať, nechám vás zatknúť a pichnú vám vakcínu do zadku. A v prípade, že nebudete súhlasiť, odíďte z Filipín. Choďte do Indie, ak chcete, alebo niekam do Ameriky,“ skonštatoval 76-ročný prezident.

Duterte pravdepodobne myslí vážne slová o zatýkaní, pretože vo vystúpení neskôr podotkol, že nariadi starostom obcí, aby zostavili zoznamy vzdorujúcich občanov. Právnik zameriavajúci sa na ľudské práva Edre Olalia vyjadril znepokojenie nad Duterteho hrozbami. Uviedol, že prezident nemôže nariadiť zatknutie niekoho, kto zjavne nespáchal žiadny trestný čin.

Filipíny momentálne predstavujú jedno z ohnísk nákazy na ázijskom kontinente. Dosiaľ tam potvrdili viac ako 1,3 milióna pozitívnych prípadov a najmenej 23 749 súvisiacich úmrtí.