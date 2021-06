Daniel sadol na bicykel pod vplyvom marihuany: Mladej žene († 26) spôsobil príšernú smrť

Daniel King (28) fajčil trávu a následne sa vydal na cestu v britskom Merseyside na kradnutom bicykli.

Muž dupol do pedálov, keď zbadal, ako sa k nemu v protismere približuje policajné auto. V panike stočil riadidlá a narazil do chodkyne takou silou, že ju odhodilo do steny budovy. 26-ročnú Rebecu Cook previezli do nemocnice, nemala však šancu prežiť. Na ulici bola na pravidelnej prechádzke, keďže počas lockdownu pracovala z domu, a v čase kolízie pozerala do telefónu.

Prokurátor Geoffrey Lowe podľa portálu Mirror povedal, že Daniel pred kolíziou vôbec nebrzdil. V čase zrážky s Rebeccou šiel rýchlosťou cez 54 kilometrov za hodinu. On sám skončil po páde na chodníku s krvácaním do mozgu a so zranenou nohou. Po incidente hovoril policajtom: ,,Prisahám, pán policajt, nechcel som nikoho zraziť. Je tá pani v poriadku? Trafil som ju? Ak áno, je mi to ľúto, povedzte jej to prosím. Je mi jedno, čo bude so mnou, hlavne nech je v poriadku.“

Svedkyňa, ktorá v tom čase na mieste nakladala dodávku, zamrzla, keď zbadala Daniela na bicykli. ,,Pamätám si, že podľa štýlu jeho jazdy, som si pomyslela, že sa niečo stane,“ povedala. Na súde tiež odznelo, že Daniel užil pred jazdou toľko marihuany, že sa to mohlo podpísať pod nehodu a že jazdil na bicykli ukradnutom v roku 2016.

Rebecca pri zrážke s ním utrpela katastrofálne zranenia. Jej zronená matka v stanovisku uviedla, že jej jediná dcéra chcela byť darkyňou orgánov, ale kvôli rozsiahlym zraneniam mohli byť darované len dva jej orgány. Za spôsobenie nehody z 1. marca, pri ktorej mladá žena zomrela, Daniela odsúdili na 8 rokov a 3 mesiace väzenie. V minulosti ho súdili až 14-krát, za držbu trávy, vlámačky či vyvádzanie pod vplyvom alkoholu.