Zásnuby, na ktoré by nemal každý odvahu! Sledujte, čo sa dialo za chrbtom zaľúbencov

Väčšina ľudí, ktorí plánujú sobáš, túžia po dobrom počasí.

Nie však meteorológ AccuWeather Tom Bedard, ktorý počas zásnub dúfal v tornádo.

Tom celé mesiace úzkostlivo plánoval žiadosť o ruku priateľky a kolegyne meteorologičky z AccuWeather Rayi Maday. Jediná jeho požiadavka bola, aby sa za ním v čase zásnub zvrtlo tornádo.

Pár sa venuje sledovaním búrok aj vo svojom voľnom čase, a tak sa jedného dňa vydali po ich stopách. Predpovede naznačovali, že tornádo sa v ten deň môže objaviť, ale nie je to zaručené. Raya nevedela, že Tom nesie so sebou zásnubný prsteň a že je pripravený položiť zásadnú otázku, ak budú poveternostné podmienky správne. „Bol to pre mňa šok. Stále si neuvedomujem, že to bolo skutočné, nikdy by som si nepomyslela, že ma môže Tom požiadať o ruku v blízkosti tornáda,“ povedala zaskočená, no šťastná žena po zásnubách.

Hneď potom, ako povedala svoje áno, museli budúci manželia utiecť k autu, a to nielen kvôli tornádu, ale kvôli bleskom, ktoré ich obkolesovali. „Bol to okamih, na ktorý nikdy nezabudnem,“ dodala budúca nevesta.