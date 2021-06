Myšací teror v Austrálii, vláda je zúfalá: Kvôli hlodavcom museli evakuovať väznicu

Invázia myší prinútila austrálske úrady evakuovať stovky trestancov z väznice v austrálskom štáte Nový Južný Wales.

Hlodavce prenikli do nápravného zariadenia, kde rozžuvali elektroinštaláciu, napísala v utorok agentúra AFP. Úrady preto do konca mesiaca premiestnia až 420 väzňov a 200 členov stráže do iných väzníc, aby mohli väzenie zrekonštruovať.

"Zdravie, bezpečie a blahobyt personálu i väzňov je našou prioritou číslo jedna. Takže je dôležité, aby sme teraz rokovali a vykonali potrebné nápravné práce," uviedol Peter Severin z väzenskej správy Nového Južného Walesu.

Invázia myší likvidujú prácu poľnohospodárov a trápi obyvateľov východnej Austrálie už mesiace. Podľa tamojšej vlády nemá kalamita obdobu. Koľko miliónov hlodavcov sa usadilo na obhospodarovaných pláňach v tomto štáte, nikto netuší, uviedla pred niekoľkými dňami agentúra AP.