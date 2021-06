Myslel si, že má doma starú haraburdu: Keď zistil skutočnú cenu, zmohol sa na jediné

Stratil slová! Muž priniesol odborníkom na starožitnosti starú zapadnutú drevenú skrinku, pričom nemal ani len tušenia, či má nejakú hodnotu. Keď mu povedali, čo priniesol, takmer odpadol.

Ako uvádza portál The Sun, hosť v televíznej šou BBC An Antiques Roadshow, ktorá sa zaoberá pátraním po vzácnych starožitnostiach, priniesol na posúdenie na pohľad starú drevenú skrinku. Vo vnútri nenápadnej krabice sa však nachádzalo hotové umelecké dielo a odborníci sa nevedeli vynadívať.

„To, čo tu vidíme, je v skutočnosti to najúžasnejšie a najzložitejšie dielo. Je vyrobené z lipového dreva. Čo o ňom viete?“ spýtal sa majiteľa expert na starožitnosti Marc Allum. Majiteľ však skromne priznal, že veľmi málo, avšak podľa jeho slov túto skrinku kúpil jeho otec spolu s obchodným partnerom. „Keď to kupovali, tak sme bývali v okolí Manchestru, tak si myslím, že to bolo kúpené vo výpredaji,“ vysvetlil.

Expert poukázal na to, že na celom vyrezávanom umeleckom diele sú najzaujímavejšie tri prvky, ktorými sú tri vtáky. „Jeden je v dolnej časti a dva v hornej. V súčasnosti sa nazývajú Hoho vtáky a v podstate ide o rokokové dielo,“ podotkol a jedným dychom dodal, že tajomná skrinka je približne z roku 1740 až 1760. „Odhadujem, že toto dielo má hodnotu 6-tisíc až 9-tisíc libier,“ vyriekol šialenú sumu, čo je v prepočte približne 7-tisíc až 10-tisíc eur. „Super,“ zmohol sa majiteľ na jediné.