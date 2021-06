Tehotná budúca nevesta si založila konto na Tinderi: Šialené, čo tam vystrája

Toto by vám nenapadlo ani len vo sne. Tehotná budúca nevesta si povedala, že pred svadbou sa chce ešte trochu zabaviť. Založila si účet na Tinderi. Pozrite, čo si vymyslela.

Ako uvádza portál The Sun, 26-ročná budúca mamička Gwen samú seba označila ako bisexuálku a plánovaný termín svadby má v marci v roku 2022. To jej však vôbec nezabránilo v tom, aby si pred svadbou ešte trochu užila a zoznámila sa s niekým novým.

Založila si na účet na Tinderi a rozhodila siete. „Najskôr to najdôležitejšie. Momentálne som tehotná, ale nedovolím, aby mi to bránilo v zábave. Po druhé. Som zasnúbená s úžasným mužom, ktorý nevie, že som tu (svadba v marci 2022). Chcem zistiť, koľko zábavy si môžem užiť ešte pred svadbou. Tiež by ma zaujímalo, či by ste sa mohli pokúsiť uniesť ma od môjho snúbenca,“ napísala Gwen na Tinderi.

Jej profil a to, čo tam napísala, bol odvtedy zdieľaný na Reddite, kde používateľov pobúril a reakcie na seba nenechali dlho čakať. „Povedzte mi, prosím, že snúbenec o tom vie,“ znel jeden z komentárov v reakcii na slová budúcej nevesty Gwen. A doplnil ho ďalší: „Chúďa jej dieťa“. „Cítim sa zle aj za toho chlapa,“ doplnil ďalší používateľ Redditu. Čo si o tom myslíte vy?