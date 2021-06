Nemci si chcú na zotavenie ekonomiky požičať: Zistíte sumu, zahmlie sa vám pred očami

Nemecko si plánuje na zotavenie ekonomiky z pandémie nového koronavírusu požičať aj na budúci rok, pričom výška pôžičky by mala dosiahnuť takmer 100 miliárd eur. V porovnaní s pôvodným plánom to znamená zvýšenie sumy o viac než pätinu.

Ako informovala agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na dva zdroje oboznámené s informáciami, nemecký minister financií Olaf Scholz plánuje predložiť návrh rozpočtu na budúci rok počítajúci s pôžičkou 99,7 miliardy eur. To je o 22 % viac než predpokladal predchádzajúci rozpočtový plán spolkovej vlády. Za tento a budúci rok by si tak Nemecko malo celkovo požičať viac než 340 miliárd eur.

Minister predloží návrh rozpočtu na budúci rok v stredu 23. júna. V rámci neho navrhne opätovné pozastavenie platnosti dlhovej brzdy, už tretí rok po sebe. Vláda by plán mala schváliť, rozhodovanie parlamentu je však naplánované až po septembrových voľbách.

Podľa zdrojov by sa Nemecko malo vrátiť k dodržiavaniu dlhovej brzdy v roku 2023, v ktorom si plánuje požičať 5,4 miliardy eur. V roku 2024 predpokladá spolková vláda pôžičky na úrovni 12 miliárd eur a v roku 2025 by to malo byť 11,8 miliardy eur.

Scholz už niekoľkokrát uviedol, že Nemecko si môže dovoliť pomoc za miliardy eur pre firmy poškodené pandémiou nového koronavírusu, a to vďaka dovtedajšej dlhoročnej rozpočtovej disciplíne. Podľa neho bude dlh v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) stále jedným z najnižších zo skupiny štátov G7 a nižší než po finančnej kríze pred viac ako 10 rokmi.