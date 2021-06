V Nemecku zadržali ruského vedca: Mal robiť špionáž pre Moskvu

Nemecká generálna prokuratúra v pondelok informovala o zadržaí ruského občana, ktorý je podozrivý zo špionáže pre nemenovanú ruskú tajnú službu, a to najneskôr od začiatku októbra 2020.

Podľa agentúry AFP pôsobil občan Ruskej federácie Ilnur N. v Nemecku ako vedecký asistent na katedre prírodných vied a technológií nemenovanej nemeckej univerzity.

Vyšetrovaním sa zistilo, že od októbra 2020 do júna 2021 sa údajne najmenej trikrát stretol so zástupcom ruských tajných služieb, pričom na dvoch z nich mu odovzdal informácie týkajúce sa pracovnej sféry univerzity. Výmenou za to dostával platby v hotovosti, uviedli nemeckí vyšetrovatelia.

Od 19. júna je Ilnur N. vo vyšetrovacej väzbe, dodala agentúra Interfax. Nemecké úrady v priebehu zadržania prehľadali jeho dom i pracovisko.

K zverejneniu tejto kauzy dochádza v čase veľmi napätých vzťahov medzi Ruskom a Nemeckom, a to v mnohých oblastiach: vrátane pokračujúceho väznenia kremeľského kritika Alexeja Navaľného, ktorý sa v Berlíne liečil po takmer smrteľnej otrave.

Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa tiež zasadzuje za zachovanie režimu sankcií voči Rusku, uvalených po anektovaní Krymského polostrova Moskvou a v dôsledku podpory proruských separatistov v Donbase na východe Ukrajiny.

Na druhej strane však Berlín – i napriek medzinárodnej kritike – pokročil v plánoch na dokončenie plynovodu Nord Stream 2, ktorý sa chystá zdvojnásobiť dodávky zemného plynu z Ruska do Nemecka, analyzuje AFP.