Obľúbený nápoj, ktorý pijú aj deti, takmer zabil 55-ročného Angličana: Príbeh, ktorý by si mal prečítať každý!

Takmer sa mu to vypomstilo smrťou! 55-ročný Lee Kamen z anglického mesta Hull teraz varuje všetkých ľudí, aby svojou nerozvážnosťou neskončili ako on.

Lee totiž dostal infarkt po tom, ako denne pil 12 plechoviek energetických nápojov, ktorým vo veľkom holdujú ľudia po celom svete.

Lee, ktorý nefajčí ani nepije, dostal zástavu srdca vo veku 49 rokov. "Keď sa mi to stalo, zvykol som piť Red Bull a Monster. Chodieval som do pubu, kde som si kupoval celé balenie plechoviek, kde ich bolo dokopy 24. Energeťáky som pil, akoby to bol hocijaký iný nápoj,“ opisuje svoj nezdravý návyk pre Daily Mail Brit.

„Veľa som pracoval, takže som sa potreboval nejako udržať v strehu. Trvalo to asi rok. Jedného dňa som skolaboval s infarktom a museli mi zaviesť stent. Kvôli týmto nebezpečným nápojom budem teraz doživotne užívať lieky,“ pokračoval Lee, ktorému lekár povedal, že zástava srdca v jeho prípade súvisela s pitím energetických nápojov. „Dovtedy som nemal žiadne tušenie, že ich pitím si škodím,“ priznáva 55-ročný muž, pre ktorého bolo toto zistenie poriadnym šokom.

Lee svoju skúsenosť rozhodne nepodceňuje, a keď raz uvidel svoju dcéru s plechovkou energeťáku, zobral jej ju a vylial priamo pred jej očami do odtoku. Podľa zdravotníckych nariadení by deti vo veku od 12 do 18 rokov mali prijať maximálne 100 mg kofeínu, čo je zhruba toľko, koľko sa nachádza v šálke kávy. Energetické nápoje však môžu obsahovať až 500 mg na plechovku.

Hoci veľa supermarketov vo Veľkej Británii nepredáva deťom tieto nápoje, nie je nezákonné, keď si ich kúpia aj osoby mladšie ako 16 rokov. Preto Lee, ktorému sa ich pitie takmer stalo osudným, vyzýva obchodníkov, aby ich nepredávali mladistvým. Dokonca si myslí, že by mali byť zakázané úplne.