Moskvou sa šíri agresívnejší variant koronavírusu: Starosta zvažuje možnosti, v hre je preočkovanie

V Moskve zaznamenali niekoľko prípadov opätovného nakazenia koronavírusom, a to aj u ľudí, ktorí proti nemu už boli zaočkovaní.

Pre ruské médiá to v nedeľu uviedol starosta Moskvy Sergej Sobianin, podľa ktorého je potrebné, aby sa časť obyvateľov Moskvy dala preočkovať. Informovali o tom ruská štátna tlačová agentúra TASS a portál Meduza.io. "Máme tú česť s novým variantom, s novou indickou mutáciou, takzvanou 'deltou', ktorá je agresívnejšia a priebeh ochorenia je ťažší. To znamená, že je nákazlivejšia a rýchlejšie preniká do organizmu..., preto registrujeme prípady znovunakazenia, a to aj u tých, ktorí sa už zaočkovali," uviedol Sobianin.

Podľa moskovského starostu, aby sa človek nenakazil indickým variantom, musí mať v tele dvakrát toľko protilátok, ako v prípade pôvodného koronavírusu prvýkrát zaznamenaného v Číne.Napriek tomu tí, ktorí sa zaočkovali už dávnejšie, majú zníženú hodnotu protilátok, preto sa mnohí musia preočkovať," vyhlásil Sobianin.

Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško začiatkom júna uviedol, že sa v Rusku koronavírusom nakazilo menej ako 0,8 percenta ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Muraško neuviedol presné čísla, avšak podľa portálu Meduza.io ide o viac ako 100 000 ľudí. Alexandr Gincburg, riaditeľ Gamalejovho vedeckovýskumného inštitútu epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, ktorý vyvinul ruskú vakcínu Sputnik V, však v nedeľu pre ruské média uviedol, že Sputnik V je účinný proti všetkým známym variantom koronavírusu.