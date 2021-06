Inda, plaviaceho sa po rieke Ganga, čakalo obrovské prekvapenie: Sila, čo objavil!

Ako informuje portál thesun.co.uk, keď sa ohliadol, uvidel, ako po rieke pláva drevená krabica. Nedalo mu to, a tak sa odhodlal, že preskúma, čo sa v záhadnej krabici nachádza. Keď ju otvoril, našiel v škatuli, na ktorej boli vyobrazení hinduistickí bohovia, malé bábätko zabalené do červeného šálu. Okolo Inda s krabicou v náručí sa okamžite zišiel zvedavý dav.

A newborn girl was found abandoned in a wooden box afloat in river Ganga within the limits of the Kotwali police station in #Ghazipur district of #UttarPradesh on June 14. The box contained a chit declaring the baby girl as the “daughter of the Ganga”https://t.co/sSSHjzgWjq