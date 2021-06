Ukrajinský pár bol 123 dní spútaný reťazou: Smutný koniec experimentu!

Na Valentína sa k sebe nechali pripútať reťazou, aby upevnili svoju lásku.

Vydržali tak 123 dní, čím stanovili ukrajinský rekord. No hneď, ako im reťaz prestrihli, sa Vika a Alexander nadobro rozišli.

Viktoria Pustovitová (29) a Alexander Kudlaj (33) tvorili pár už dlhšie. Plánovali dokonca aj svadbu, no sem-tam sa pohádali a na nejaký čas rozišli. Potom sa zas dali dokopy. Svoju lásku teda chceli spevniť experimentom, pri ktorom sa nechali spútať reťazou za ruky. Znamenalo to veľa ťažkostí. Všetko odvtedy robili spolu, chodili na nákupy či do Alexandrovej práce – no Vika sa musela vzdať tej svojej. Najhoršie boli návštevy verejných toaliet.

Keď im reťaz konečne prestrihli, Vika zakričala: „Hurá! Som konečne slobodná!“ Obaja chcú teraz žiť v úplne iných regiónoch Ukrajiny. „Chcem svoj vlastný nezávislý život,“ dodala Vika. Alexander povedal, že sú hrdí na to, že stanovili rekord, no byť tak blízko bez priestoru na súkromie ich napokon pripravilo o vzťah. Aspoň teraz už vieme, ako dlho trvá na Ukrajine konštanta „spolu až navždy“ - je to presne 123 dní.